Macacos agridem homem que invadiu recinto em SP

Na sequência, ele se aproxima da ilha com água pela cintura e alguns macacos seguem em sua direção. O homem estende o braço como se fosse tocar um dos animais e recebe uma mordida. Outro macaco entra na água e agarra o mecânico pelo pescoço. Ao todo, seis macacos se aproximam do invasor de forma agressiva. Os frequentadores tentam ajudar o homem que é atacado pelos animais com mordidas e arranhões, mas têm dificuldade para se aproximar dele. Quando finalmente o mecânico consegue chegar até a margem, tem o corpo sangrando em várias partes, principalmente nos braços e nas costas. Ele fica estendido na calçada.

Funcionários do zoológico chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o mecânico foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba. Ele não esperou receber alta e deixou o hospital no início da noite de ontem. As cenas do ataque impressionaram os visitantes. De acordo com a direção do zoo, o homem também feriu um dos macacos no rosto. A bióloga Cecília Pessutti, da administração do zoológico, disse que em todos os recintos existem placas alertando para o risco de contato com os animais. "Eles não são domésticos, nem bonzinhos. Qualquer tentativa de aproximação pode resultar em danos tanto para as pessoas e, o que é pior para nós, também para os animais".