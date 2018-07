Macacos ganham banquete na Tailândia

Os macados que vivem na cidade de Lopburi, na Tailândia, ganharam um banquete nesta segunda-feira. Todos os anos, a prefeitura local faz uma festa para os primatas, em que cozinheiros dos principais hotéis da região turística preparam refeições luxuosas para os animais. Cerca de 2 mil macacos se esbaldam com toneladas de churrasco, frutas, legumes, refrigerantes e sorvete. Os primatas são a principal atração turística da cidade. Segundo os organizadores do evento, o prato preferido dos macacos neste ano foi um bolo. Os macacos de Lopburi são mundialmente famosos por roubar comida de turistas que passeiam pelos templos, já que, de tanto contato com os humanos, perderam o medo deles. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.