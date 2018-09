Macacos também experimentam incerteza, demonstram cientistas

Os seres humanos não são os únicos animais capazes de experimentar os sentimentos de dúvida e incerteza. Esta foi a conclusão de um estudo levado adiante por um grupo de pesquisadores americanos.

Veja vídeo

Os primatas foram submetidos a um teste, fazendo uso de um joystick. Os animais deveriam reconhecer a definição de um quadrado que aparecia na parte superior da tela do computador.

Os macacos poderiam escolher entre a letra "S", para esparso, ou "D", para denso.

Quando acertavam, os animais eram recompensados com um presente. Quando erravam, o jogo era pausado por alguns segundos, tirando dele a chance de vir a ganhar mais um mimo.

Os macacos contavam, no entanto, com mais uma opção. Eles podiam "pular" um teste ao escolher o ponto de interrogação, na parte inferior da tela. Com esta opção, eles não ganhavam presente, mas também não tinham o jogo interrompido.

Segundo os cientistas, os macacos testados (que pertencem ao grupo de primatas do Velho Mundo, espalhados desde a África ao Japão) apresentaram o mesmo comportamento que os humanos quando deparados com uma rodada considerada difícil de responder. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.