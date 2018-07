Macarrão deixa julgamento e volta para presídio

Minutos antes, ele havia concordado em ser julgado já a partir desta segunda, apesar de seus advogados ameaçarem abandonar o plenário, como fizeram os defensores do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de executar Eliza. O ex-policial tem dez dias para nomear novos advogados e deve ser julgado no início de 2013.

Com a retirada de Bola e Macarrão, ficaram no plenário apenas os outros três réus que serão julgados a partir desta segunda: Bruno, sua ex-mulher Dayanne Rodrigues do Carmo e outra ex-namorada do goleiro, Fernanda Gomes de Castro. As duas estão em liberdade e chegaram ao fórum de Contagem bem vestidas e em silêncio. Já Bruno, que está preso desde julho de 2010, veste o uniforme vermelho da Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi) de Minas Gerais. Bem mais magro após mais de dois anos preso, o goleiro acompanha os trabalhos com o semblante fechado, mas com a cabeça erguida, sentado ao lado de Dayanne.