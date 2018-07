Machu Picchu ganha 1ª transmissão do espaço

A cidade inca de Machu Picchu, no Peru, ganhará uma transmissão de rádio direto da Estação Espacial Internacional (EEI) na quinta-feira. O reitor da Universidade Federal de Engenharia (UNI, na sigla em espanhol), Aurelio Padilla Ríos, afirmou que durante a transmissão, de 10 minutoS, "se conversará sobre a vida no espaço e as condições dentro da EEI, onde a gravidade tende a zero", disse o reitor.

Em Machu Picchu, os engenheiros da UNI instalaram equipamentos de recepção e transmissão fabricados no Peru. De acordo com os testes feitos até agora, a conexão será nítida, afirmou Ríos. O reitor diz que o país está pronto para começar a desenvolver sua própria tecnologia espacial, com o objetivo de estudar a atmosfera, fotografar a Terra, e "a médio e longo prazo poder enviar um astronauta peruano à EEI", disse Ríos.

O Peru também está construindo o seu primeiro nanossatélite, o Chasqui I.