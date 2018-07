Mackenzie diz que Enem é 'tendência irreversível'

Em nota, a instituição diz que o edital é "voltado para um público cada vez mais representativo de estudantes que prestam o Enem e querem aproveitá-lo para ingresso nas maiores e melhores universidades". O texto ressalta que cerca de metade das vagas ainda será oferecida pelo vestibular tradicional.

O centro acadêmico do curso de Direito do Mackenzie informou ter solicitado reunião com a decana da universidade para esclarecer o motivo da decisão. Segundo Rodrigo Rangel, estudante de 23 anos e presidente do CA, a dúvida é se a nova medida vai trazer benefício para os estudantes ou é "apenas uma decisão de mercado".