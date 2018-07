Mackenzie diz que não se responsabiliza por protesto Em nota, a Universidade Presbiteriana Mackenzie informa que não se responsabiliza por atos estudantis ocorridos na manhã desta quarta-feira, no centro de São Paulo, e que não vai alterar os critérios de avaliação do processo seletivo. Uma manifestação estudantil bloqueou a Rua da Consolação, na região central da capital, durante três horas. Os estudantes da Universidade Mackenzie protestaram contra o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no processo seletivo da universidade.