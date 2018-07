Mackenzie tem eleição contestada Visto por parte dos alunos como "candidato da reitoria", o professor José Francisco Siqueira Neto foi o mais votado na eleição para a direção da Faculdade de Direito do Mackenzie, realizada ontem. Ele recebeu 39 votos dos quase 100 membros da congregação. Uma lista com os três mais votados será apresentada ao Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedor da universidade e responsável pela nomeação dos novos diretores.