Macky Sall vence eleição presidencial no Senegal com 65,8% Macky Sall venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Senegal com 65,8 por cento dos votos, em um pleito considerado sem problemas e credível por observadores europeus nesta terça-feira. O atual presidente, Abdoulaye Wade, recebeu 34,2 por cento.