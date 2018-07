Maconha eleva risco de câncer de testículos

Os pesquisadores, cujas descobertas foram publicadas na revista Cancer, disseram que a ligação parece ser específica para um tipo de tumor conhecido como não seminoma. "Este é o terceiro estudo consistentemente que demonstra um risco maior do que o dobro desse subtipo particularmente indesejável de câncer de testículo entre os homens jovens com o uso da maconha", disse Victoria Cortessis, da Universidade do Sul da Califórnia, que liderou o estudo.

Victoria e seus colegas usaram dados de 163 jovens que receberam o diagnóstico da doença e cerca de 300 homens que nunca tiveram câncer de testículo.

Segundo a Sociedade Americana do Câncer, o risco de um homem desenvolver câncer de testículo ao longo da vida é de cerca de 1 em 270 - e, como há tratamento eficaz disponível, o risco de morte é considerado baixo, apenas 1 em 5 mil.

Fatores de risco. Até agora, pouco se sabe sobre o que pode desencadear a doença. Segundo Victoria, testículos retidos (quando eles permanecem no abdômen após o primeiro ano de vida da criança) são um fator de risco. Pesticidas e exposição hormonal também têm sido associados com os tumores.

Não está claro como a maconha influencia o risco de câncer nos homens, mas parece que os testículos podem, de alguma forma, reagir ao principal ingrediente ativo da droga. / REUTERS