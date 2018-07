'Mad Men' leva o Emmy de melhor série dramática As séries "Mad Men" e "30 Rock" foram as grandes vencedoras da 60ª edição do Emmy, o Oscar da televisão americana. A premiação ocorreu na noite de ontem, em cerimônia realizada no Shrine Auditorium, em Los Angeles (EUA). "Mad Men" ganhou por melhor série dramática, enquanto que "30 Rock" ficou com os principais prêmios: melhor série cômica, melhor ator cômico (Alec Baldwin) e melhor atriz cômica (Tina Fey). O outro grande vencedor da noite foi a minissérie de sete capítulos "John Adams", com Paul Giamatti no papel do segundo presidente dos Estados Unidos. O drama histórico ficou com o prêmio de melhor roteiro do ano da categoria, melhor minissérie, melhor ator em minissérie (Paul Giamatti), melhor atriz em minissérie (Laura Linney) e melhor ator coadjuvante em minissérie (Tom Wilkinson). O Emmy de melhor ator dramático foi para Bryan Cranston, por "Breaking Bad", e de melhor atriz dramática para Glenn Close, por "Damages". As informações são da Associated Press