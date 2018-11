Madeira apreendida beneficiará vítimas das chuvas no PA O governo do Pará autorizou a doação de 1.255,418 metros cúbicos de madeira serrada e mais de 1.000 metros cúbicos de madeira em tora a 11 municípios do oeste do Estado que estão em situação de emergência. A madeira é proveniente de apreensões realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e estava sob a proteção do órgão ambiental na cidade de Santarém, no Baixo Amazonas.