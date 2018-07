Madeireira multada em R$ 450 mi nega danos ambientais A madeireira Gethal, supostamente pertencente ao empresário sueco-britânico Johan Eliasch, informou hoje, em comunicado, que não recebeu nenhuma notificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a multa de aproximadamente R$ 450 milhões referentes principalmente à extração, comércio e transporte ilegal de madeira nobre da Floresta Amazônica, na região de Manicoré, no Estado de Amazonas. Mesmo sem conhecimento oficial da punição, a madeireira afirma que laudos ambientais "comprovam" que a empresa "jamais causou danos ao meio ambiente". Na nota divulgada pela assessoria de imprensa da Gethal, a empresa informa que recebeu notificações do órgão ambiental quanto aos supostos danos à floresta ainda sob o controle dos antigos acionistas. "Tais notificações acarretaram na apresentação de defesas administrativas, muitas delas dando ensejo à anulação de autos, outras, à redução de multas e algumas ainda estão pendentes de julgamento." A empresa alega que foi "uma das primeiras madeireiras do Brasil a preocupar-se em promover a atividade madeireira de forma sustentável", inclusive tendo recebido o certificado ambiental do International Forrest Stewartship Council (IFSC), em 1999. A Gethal afirma ainda que desde a última aquisição ocorrida em 2005 a madeireira paralisou as atividades de exploração florestal e pediu ao Ibama a suspensão do seu plano de manejo. Porém, segundo a Gethal, ", localizada no Estado do Amazonas e supostamente pertencente ao empresário sueco-britânico Johan Eliasch,apesar de os diretores da empresa estarem em contato direto e periódico com o órgão há vários anos, a empresa ainda não recebeu notificação do Ibama a respeito desse pedido de suspensão".