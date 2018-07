Madonna desembarca no Rio onde faz show no sábado

Quando a cantora chegou ao hotel, às 12h30, em um comboio de seis veículos, ainda não havia concentração de fãs na porta do estabelecimento. Usando uma Range Rover preta, ela entrou na garagem subterrânea e não se manifestou durante toda a tarde. À noite, havia a possibilidade de que Madonna jantasse com o governador Sérgio Cabral (PMDB) ou fosse à festa de aniversário da apresentadora Angélica, mulher do também apresentador Luciano Huck. O casal é amigo da cantora. Mas ela não havia saído até as 19h, quando cerca de 50 fãs se aglomeravam na frente ao hotel.

Dois andares do Fasano foram fechados para receber Madonna e sua equipe. Como o grupo tem 272 integrantes, alguns estão hospedados no Copacabana Palace, também na zona sul. A cantora é acompanhada pelo namorado, o dançarino Brahim Zaibat, e pelos filhos Lourdes Maria, de 15 anos, Rocco, de 11, Mercy, de 7, e David, de 6 anos.

Além do show no Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio, Madonna vai se apresentar em São Paulo, nas próximas terça e quarta-feira (04 e 05), e em Porto Alegre, no dia 9. O show de abertura no Rio e em São Paulo seria feito pelo cantor Will.I.Am, do Black Eyed Peas, mas ele recusou o convite alegando incompatibilidade de agenda.

A dupla Felguk, formada pelos DJs Gustavo Rozenthal, de 30 anos, e Felipe Lozinsky, de 26, vai abrir o show no Rio. Eles são autores do remix de "Celebration", um dos hits da cantora, em 2009. O DJ Gui Borato fará a abertura dos shows em São Paulo. Não houve alteração em Porto Alegre, onde caberá ao DJ Fabrício Peçanha abrir o espetáculo.