Madonna dribla fãs e imprensa no Rio de Janeiro A cantora Madonna frustrou os cerca de 250 fãs que aguardavam na tarde de ontem outra aparição sua na sacada do Copacabana Palace. Madonna conseguiu despistar os fãs e a imprensa que aguardavam na entrada principal do Hotel Copacabana Palace saindo pela porta dos fundos, enquanto alguns músicos da equipe saiam pela porta da frente. A cantora seguiu para o Maracanã, para fazer a passagem de som do show que acontece neste domingo no Rio de Janeiro. No início da noite de sexta-feira, 12, a cantora surpreendeu e saiu na varanda de seu quarto acompanhada de seus três filhos. No sábado, centenas de fãs esperavam que ela repetisse o gesto. "Não pára de chegar fãs e curiosos", conta o estudante Gustavo Vierling, de 22 anos, que chegou no local por volta do meio-dia. A cantora desembarcou no Brasil no início da manhã de sexta, vinda do Chile, para realizar cinco shows no País. Segundo Vierling, o policiamento no Copacabana Palace é forte. Além dos carros da Polícia Militar, diversos seguranças de Madonna circulam nos arredores do prédio. No domingo e na segunda, os cariocas poderão conferir a turnê Stick & Sweet no Maracanã. Nos dias 18, 20 e 21, é a vez dos paulistanos assistirem aos shows da rainha do pop no Estádio do Morumbi. Os ingressos para o setor VIP de todas as apresentações - que custaram R$ 600 - estão esgotados, mas resta ainda entradas para alguns setores da arquibancada e pista de todas as datas.