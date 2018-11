Madonna foi artista mais tocada da década na Grã-Bretanha

A cantora Madonna foi a artista que teve canções mais tocadas na Grã-Bretanha entre 2000 e 2009, de acordo com a PPL, organização britânica responsável pela coleta de direitos autorais.

Madonna, de 51 anos, deixou os Beatles em segundo lugar e o cantor britânico Robbie Williams em terceiro, de acordo com o ranking organizado pela Radio 2 da BBC.

O ranking é baseado na execução das músicas dos cantores e bandas na televisão, rádio e em locais públicos como pubs, casas noturnas e lojas.

Madonna foi a única cantora solo a aparecer entre os dez primeiros lugares da parada organizada pela Radio 2. As outras mulheres foram do grupo feminino britânico Sugarbabes, que ficou em sexto lugar.

Bandas e músicas

A banda Queen ficou em quarto lugar no ranking, seguida pelo grupo masculino Take That, em quinto lugar.

Em dezembro, a PPL anunciou que a música Chasing Cars, da banda Snow Patrol, foi a mais tocada da década na Grã-Bretanha. A música, lançada em 2006, ficou apenas no sexto lugar da parada britânica em seu lançamento, mas passou 94 semanas na parada devido às vendas por downloads.

Em 2009, outro ranking compilado para a Radio 2, também organizado pela PPL, descobriu que a música de 1967 A Whiter Shade of Pale, da banda Procol Harum, foi a mais tocada em locais públicos nos últimos 75 anos.

A canção com a famosa frase de órgão ficou em primeiro lugar da parada britânica durante seis semanas na época de seu lançamento.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.