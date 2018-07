Madonna passa dia no hotel, no Rio; filhos passeiam A cantora Madonna passou o dia sem sair de sua suíte no Hotel Fasano, mas seus filhos aproveitaram a cidade. À tarde, os caçulas Mercy James e David Banda saíram de van, acompanhados por uma babá, e seguiram para a casa do apresentador Luciano Huck. A menina usava uma camiseta do Brasil.