Madonna rende R$ 23 mi em turismo a São Paulo A expectativa pela chegada da turnê de Madonna a São Paulo - que apresenta hoje o primeiro de três shows no Estádio do Morumbi, zona sul - rendeu muito mais do que uma disputada compra de ingressos. Ela atraiu 39 mil fãs de outras cidades, o que significa R$ 23,4 milhões em turismo. Madonna também virou chamariz de liquidação de loja, que atraiu clientes com ingressos. Sua imagem apareceu estampada em isqueiros, relógios, adesivos e camisetas, objetos vendidos em butiques da cidade. Oitocentos homens da Polícia Militar vão garantir a segurança: 180 ficam de prontidão no interior do Morumbi e 620 do lado fora, onde haverá também reforço com 80 cavalos e 150 viaturas. O custo dessa operação sai em R$ 63 mil, pago pela empresa responsável pelo show no Brasil, a Time For Fun. Ela também se responsabiliza pelos custos da operação de trânsito da Secretaria Municipal dos Transportes, calculado em R$ 208 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.