Madonna teve turnê mais lucrativa do ano, diz Billboard

A cantora de 54 anos conseguiu uma bilheteria estimada em 228,4 milhões de dólares com sua nona turnê mundial, que termina no fim de semana na América do Sul, após mais de 80 apresentações desde maio.

Ela superou a rival Lady Gaga, de 26 anos, que ocupou apenas a sexta posição com os 124,9 milhões de dólares arrecadados por sua turnê "Born This Way Ball".

Outros campeões de bilheteria em 2012 incluem Bruce Springsteen, de 63 anos, e a E Street Band, que ficaram em segundo lugar ao faturar 199 milhões de dólares em 72 shows. Roger Waters, de 69 anos, conhecido por sua participação no Pink Floyd, ficou em terceiro, com 186 milhões.

O espetáculo "The Immortal World Tour", homenagem do Cirque du Soleil ao falecido cantor Michael Jackson, ocupou a quarta posição na lista, com 147,3 milhões de dólares em 183 shows. A banda de rock britânica Coldplay ficou em quinto, com 147,2 milhões de dólares em 67 apresentações.

Os únicos artistas jovens entre os 25 primeiros da lista foram o canadense Justin Bieber, de 18 anos (20º. lugar, arrecadando 30 milhões de dólares em 29 shows da sua atual turnê, "Believe") e Taylor Swift, de 23 anos (26 milhões de dólares em 21 shows da "Speak Now World Tour").

