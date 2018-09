Madrasta de Isabella chega ao Fórum de Santana em SP A madrasta da menina Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá, chegou por volta das 10 horas ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, segundo informações da rádio CBN. Ela e Alexandre Nardoni, pai de Isabella, darão o primeiro depoimento como réus no processo sobre a morte da menina. Eles serão interrogados pelo juiz Maurício Fossen. De acordo com informações da TV Globo, Alexandre Nardoni estava a caminho do fórum naquele mesmo horário. Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março, após cair do 6º andar do prédio onde o pai, Alexandre, morava com a mulher, Anna Carolina e os dois filhos do casal. A Justiça decretou a prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Anna Carolina dia 7.