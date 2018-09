Madrasta de Isabella é transferida para presídio feminino A madrasta da menina Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá, foi transferida na manhã de hoje do 97º Distrito Policial (DP), em Americanópolis, para a Penitenciária Feminina do Carandiru, zona norte de São Paulo. Anna Carolina foi levada em uma viatura da Polícia Civil, que seguiu escoltada por outros dois carros do Grupo de Operações Especiais (GOE). Ao entrar na viatura, Anna Carolina chorava muito. De acordo com o delegado Luiz Antonio Pinheiro, do GOE, a madrasta de Isabella não foi encaminhada ontem à penitenciária feminina porque não é autorizada a entrada de novos presos a partir das 17 horas. Anna Carolina e o pai de Isabella, Alexandre Nardoni, foram presos preventivamente ontem à noite. A prisão foi decretada pelo juiz da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, Maurício Fossen, que também aceitou denúncia de homicídio contra o casal.