Madrasta de Isabella vai para cela com 8 presas

Anna Carolina Jatobá, madrasta da menina Isabella Nardoni, foi transferida da cela do isolamento para uma com oito detentas, na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ela e o marido, Alexandre Nardoni, são acusados pela morte da menina, no dia 29 de março. Alexandre também está detido num presídio da cidade. Os advogados do casal entregaram à Justiça, an segunda-feira, 2, a lista de testemunhas de defesa. Ao todo, são 32 anos nomes - que não foram divulgados pelos advogados. Dezesseis para cada réu. A Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo (Apcesp) entrou com uma ação contra o médico alagoano George Sanguinetti da ex-perita baiana Delma Gama. Eles foram contratados pela família de Alexandre para analisar os laudos da Polícia Científica paulista sobre a morte de Isabella. Sanguinetti e Delma chamaram o laudo de "medíocre, dúbio e imaginativo."