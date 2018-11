Madri confirma 11 casos de gripe H1N1 em quartel

O esquadrão afetado é o Exército de Terra da Academia de Engenheiros de Hoyo de Manzanares, em Madri.

"Queremos transmitir uma mensagem de serenidade e tranquilidade porque não há motivos para alarme, mantemos a guarda", disse a vice-primeira-ministra María Teresa Fernández de la Vega a jornalistas, depois de uma reunião do gabinete.

Ela confirmou que há 11 casos positivos da doença, 9 militares hospitalizados, e 57 em observação. "Todos eles, os confirmados e os que estão em observação, são leves. É uma situação de normalidade", disse.

Mas, "por razões de segurança", as autoridades decidiram restringir os movimentos dos 459 soldados do esquadrão, mesmo que não apresentem sintomas.

O vírus H1N1, dito "da gripe suína", já contaminou mais de 11 mil pessoas em todo o mundo, provocando 85 mortes, nenhuma delas na Espanha.

Um funcionário da prefeitura de Hoyo de Manzanares confirmou que alguns estudantes visitaram a academia nesta semana, mas disse que o colégio continua aberto por enquanto. Pessoas que apresentem sintomas de gripe foram orientadas a entrar em contato com as autoridades.

O governo disse que há tentativas de determinar se algum dos soldados contaminados esteve recentemente no México, epicentro da epidemia, ou se teve contato com alguém que tenha estado nesse país.

O Ministério da Saúde elevou na sexta-feira para 126 o total de casos confirmados do H1N1 na Espanha, sendo que 31 dessas pessoas não estiveram recentemente no México. Todos os casos confirmados e suspeitos no país são considerados leves.

(Reportagem de Emma Pinedo, Ben Harding e Itzíar Reinlein)