Madri rende tributo à arte americana

Los Angeles, como diz a curadora independente americana Kris Kuramitsu, é uma cidade "grande, dinâmica e diversificada". Esse foi o mote que a Arco - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Madri escolheu para colocar, de forma inédita, uma cidade, e não um país, como o destaque de sua atual edição, a 29ª, que abriu suas portas ontem para colecionadores e convidados, e hoje será inaugurada oficialmente, com a presença dos Príncipes de Astúrias (Felipe e Letizia, da família real espanhola).

"Los Angeles é a cidade ideal para os artistas", diz outra americana, Wendy Waldron Brandow, sócia da Galeria Margo Leavin, a mais antiga da cidade, aberta na década de 1970. A conjunção de boas escolas de arte, museus e centros culturais e um custo mais baixo de vida, relacionado à meca da arte mundial (Nova York), possibilitaram que os artistas ficassem mesmo por L.A.

Wendy cita que o consagrado artista conceitual John Baldessari, nascido na Califórnia em 1931 e que no ano passado ganhou o Leão de Ouro da 53ª Bienal de Veneza, nunca quis sair de lá. Sem contar outros criadores, que mesmo não nascidos em Los Angeles, resolveram se mudar para a cidade.

A Arco se estenderá entre amanhã e domingo e receberá o público nos pavilhões 6, 8 e 10 do complexo conhecido como Feira de Madrid, na capital espanhola. Evento tradicional, realizado anualmente desde a década de 1980, este ano conta com a participação de 218 galerias de 25 países (dentre elas, 7 brasileiras) e faz sua homenagem a Los Angeles, representada por 17 galerias da cidade e de Santa Monica, selecionadas pelos curadores Kris Kuramitsu e Christopher Miles. Eles "balancearam" sua curadoria, reunindo tanto artistas consagrados, como Baldessari, da Margo Leavin (uma foto sua da de 1987, Box Blind Fale and Culture, está a venda por US$ 600 mil na Arco), David Hockney e Mary Kelly, como obras de jovens criadores, ainda em ascensão. "Desde 2009 o mercado está difícil em Los Angeles, mas os leilões deste início de ano (como, por exemplo, a recente venda de escultura de Giacometti por mais de US$ 104 milhões) estão mostrando que as coisas vão mudar", diz a galerista Wendy. É a primeira vez que sua galeria participa da Arco, realmente uma feira com grande presença europeia e que tem como forte a presença de colecionadores espanhóis.

A própria diretora da Arco, Lourdes Fernández, afirma que homenagear Los Angeles agora é parte de uma estratégia de aproximação com a América. "Madri é um ponto de encontro com as Américas, mas não se trata de uma competição com Miami", diz Lourdes, fazendo menção à feira Miami Basel, que ocorre em dezembro. "Estamos fazendo um acordo com galeristas para pensar o formato da Arco para o futuro num mundo globalizado e com feiras competitivas", afirma a diretora. A 29ª Arco foi feita com orçamento de 7 milhões de euros e teve neste ano reduzido o seu número de galerias participantes. Mas, também, deve-se dizer que a Espanha, como muitos países, vivem os reflexos de sua crise econômica.

Numa atitude também diferente, os galeristas de São Paulo, Eduardo Leme (Galeria Leme), Ricardo Trevisan (Casa Triângulo) e Luciana Brito (Luciana Brito Galeria), se reuniram para fazer um estande conjunto, com 150 metros quadrados. "Nossa participaçao fica mais forte", diz Leme. "Não é pela crise, mas para termos um espaço maior", afirma Luciana. Os galeristas utilizaram para a compra do espaço parte de recursos do Programa Brasil Arte Contemporânea, feito com a Apex. Eles exibem tanto artistas brasileiros como estrangeiros, consagrados e mais jovens, com peças, como afirma Leme sobre seus artistas, com preços que variam entre US$ 3,5 mil e US$ 100 mil. Leme é também integrante do comitê da Arco como galerista estrangeiro convidado.

Já a Dan Galeria, que participa da Arco há mais de oito anos, centra seu foco nas artes concreta, neoconcreta e contemporânea brasileira e estrangeira. Seus destaques são obras de Charoux, Fiaminghi, Hercules Barsotti, Willy de Castro, Franz Weissmann, Lygia Clark, Soto, Leon Ferrari e Mira Schendel (desses dois, aproveitando a coincidência da vinda para o Museu Reina Sofia de Madri da mostra Tangled Alphabets: León Ferrari e Mira Schendel, apresentada no MoMA em Nova York).

A arte concreta brasileira também ganha espaço na seção Solo Projects da Arco, com mostra com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti que reúne obras dos integrantes do Grupo Ruptura - Geraldo de Barros, Waldemar Cordeiro e Luis Sacilotto (da Luciana Brito Galeria) - e ainda do jovem Felipe Cohen (da Marilia Razuk Galeria de Arte). Ainda como parte da participação dos brasileiros, a obra da artista Carla Zaccagnini, da Galeria Vermelho, figura em outra exposição dos Solo Projects.

