Madri x Barcelona, também para fugir da degola

Os argentinos Maxi Rodriguez e Aguero e o uruguaio Diego Forlán seguem como esperança para fazer o time sair da incômoda posição e na busca da segunda vitória em 12 rodadas. "Fisicamente estamos todos bem e nos esforçando, mas continuamos somando maus resultados", afirma Forlán.

No Espanyol, o técnico Mauricio Pochettino tenta erguer o ânimo do time após seguidos tropeços. "Somos conscientes de nossa situação, mas a equipe não está intranquila", garante. "Porém, temos de entrar com cuidado, pois o Atlético tem grandes jogadores e virá ferido pelos problemas", alerta.

A 12ª rodada começou com: Gijon 1 x 0 Villarreal e Valencia 1 x 1 Mallorca. Hoje: Valladolid x Tenerife, Getafe x Xerez, Racing x Deportivo, Almería x Athletic Bilbao e Zaragoza x Osasuna.