Madrinha da Nenê desfila como diabo em preto e roxo A madrinha da bateria da Nenê de Vila Matilde, Déborah Caetano, desfila fantasiada de diabo, com roupa nas cores preto e roxo. Apesar de estar um pouco incomodada com peso e com o rabo pendurado, Déborah destacou que achou linda a fantasia. "A Nenê vai fazer um desfile maravilhoso. Vai ser emoção do começo ao fim", disse a jornalistas ainda na concentração.