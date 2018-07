Madrugada foi menos fria que anteriores no RS A madrugada desta sexta-feira, 30, foi a menos fria da semana no Rio Grande do Sul. A temperatura se aproximou de quatro graus centígrados em municípios dos Aparados da Serra, a região mais fria do Estado. O dia amanheceu ensolarado, mas a situação deve mudar. A perspectiva para a tarde é de temperatura em elevação, com céu passando a encoberto, e pancadas de chuva.