Madrugada fria, tarde amena no RS

Isso não significa, no entanto, que o frio deixará imediatamente o Estado. As madrugadas continuarão geladas, com temperaturas que podem cair para até um grau (positivo) neste sábado, e dois graus neste domingo, dias em que permanece a perspectiva de geada na Serra do Nordeste e no Planalto Médio. Há tendência para algum calor nas próximas tardes, com elevação da temperatura para até 26 graus na terça-feira.

Na madrugada desta sexta-feira houve geada forte em Campo Bom, moderada em Rio Grande, Santana do Livramento e Cruz Alta e fraca em Cambará do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. A temperatura mínima foi 0,1 negativo em Vacaria.