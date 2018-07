Madrugada tem poucos atrasos nos aeroportos do País Nas seis primeiras horas de hoje, os aeroportos brasileiros registraram apenas 8 atrasos (4,7%) do total de 169 vôos programados para este período, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Foram apenas 2 vôos cancelados, ou 1,2% do montante. Entre 5h e 6h, nenhum atraso foi registrado em todo o País. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, entre 0h e 6h de hoje, dos 16 vôos programados, nenhum saiu com atrasos. No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, apenas 1 dos 12 vôos não saiu no horário esperado. Os aeroportos de Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife (PE) e Manaus (AM), depois de Cumbica e Galeão, foram os que mais programaram vôos para as seis primeiras horas de hoje: um total de 53 vôos. O único cancelamento registrado ocorreu na capital do Amazonas.