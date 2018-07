Madrugada tem quase 40% de atrasos nos voos da Gol

Entre a 0h e as 5h, quase 40% dos voos da Gol programados para todo o País não saíram com atraso menor que meia hora. Das 83 decolagens, 33 (39,8 %) sofreram atrasos segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Já em relação aos 205 voos, de todas as empresas, um total de 39 (19%) saiu com atraso acima de 30 minutos.

Pane - Mais de 40% dos voos da Gol Linhas Aéreas sofreram atrasos no início da manhã de ontem por causa de uma queda no sistema de check-in da companhia no Aeroporto de Congonhas. O problema começou por volta das 6h30 - os procedimentos tiveram de ser feitos manualmente até as 8h30, quando o sistema voltou. Com o aumento no tempo de atendimento, as filas chegaram até o corredor do desembarque. Por volta do meio-dia, o movimento já era normal no saguão. Entretanto, alguns passageiros ainda esperavam para embarcar.