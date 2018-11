Madrugada teve recorde de frio na capital paulista A cidade de São Paulo registrou um novo recorde de frio na madrugada deste domingo, 17. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 12,4ºC no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. No sábado, a mínima foi de 12,8º C. A tarde do sábado também foi fria, com máxima de 19,6º C, menor valor registrado às 15 horas, mas que já havia ocorrido no dia 5 de janeiro.