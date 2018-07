Madrugada violenta em duas estradas federais de SC Num espaço de menos de uma hora, entre as 2h15 e 3h10 deste domingo, dois acidentes deixaram um saldo de três mortos e nove feridos graves, em duas estradas federais no estado de Santa Catarina. Os acidentes ocorreram no quilômetro 108 da BR-101, na cidade de Penha, litoral centro-norte do estado, e no quilômetro 29 da BR-280, em Araquari, litoral norte.