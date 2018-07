Mãe acusada de queimar filho com colher é presa no Rio A mãe Ana Paula Oliveira da Silva, de 28 anos, acusada de queimar o rosto do filho de 9 anos com uma colher quente, na semana passada, no Rio de Janeiro, foi presa e encaminhada hoje para a delegacia do Realengo (33ªDP), zona oeste da cidade. À pedido da polícia, a Justiça decretou a prisão da mulher, que foi localizada e detida pelos policiais civis. Ana Paula deve ser transferida ainda hoje para a carceragem da Polinter. O garoto foi entregue à avó.