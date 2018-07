Mãe ateia fogo no próprio filho na zona leste de SP

Policiais militares que foram até o local disseram ter encontrado o padrasto Ubiraci Uchoa Vieira, de 39 anos, já dentro do carro com a criança, para levá-la ao hospital. "Assumimos a direção do veículo e corremos para o hospital Ermelino Matarazzo. Durante o trajeto, o menino disse que a mãe o havia queimado por não ter desligado a TV. A irmã confirmou a versão", contou o soldado Marcelo de Melo, da 1ª Companhia do 2º Batalhão da PM.

A criança sofreu queimaduras em toda a parte frontal do corpo, rosto, tronco e membros, além das vias respiratórias. Ele permanece no hospital, em estado grave. A policia ouvirá Ubiraci, também alcoolizado no momento do crime, Sandra, que sofreu queimaduras no braço, e a filha do casal. A casa passará por perícia. O caso foi encaminhado ao 24º Distrito Policial.