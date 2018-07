Mãe confessa ter matado a filha na Praia Grande

A Polícia Civil também cumpre mandados de prisão temporária contra outros dois suspeitos de terem participado do crime: Elizabeth Santos, atual companheira de Ana Luiza; e Carlos José Souza, seu ex-marido.

Em depoimento no 1º DP da Praia Grande, Ana Luiza contou que resolveu matar a garota porque ela perdeu uma mochila com drogas que seriam distribuídas entre pontos de tráfico na periferia da Praia Grande. De acordo com a polícia, mãe e filha trabalhavam no transporte de entorpecentes para traficantes da região.

Ana Luiza disse que conversou com sua companheira sobre a situação e ambas espancaram a adolescente até a morte. O laudo da perícia técnica afirma que Ana Beatriz, além de fraturas no nariz e no maxilar, também sofreu asfixia.

Com a morte da garota, as mulheres entraram em contato com Carlos José Souza para que ele ajudasse a ocultar o corpo. Souza, mais conhecido como "Azeitona", já foi preso por tráfico de drogas e cumpriu a pena do crime, segundo a Polícia Civil. O ex-marido usou o carro da mãe da jovem para levar o corpo até a Anchieta. Indícios de sangue foram encontrados por peritos no porta-malas do veículo, um Ford Fiesta.

O corpo da menina foi achado no último dia 15, na altura do km 42 da Rodovia Anchieta, na região de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Ana Beatriz vestia o uniforme da escola.