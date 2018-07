Mãe dá à luz gêmeos em países diferentes

Uma britânica de Northumberland, na Grã-Bretanha, deu à luz gêmeos com menos de duas horas de diferença, mas em dois países diferentes.

Donna Keenan, de 28 anos, deu à luz Dylan Joseph às 22h (horário local) no dia 1 de julho na sala de sua casa em Wooler, no extremo norte do país.

Depois de ser levada de ambulância para o Hospital Geral Borders, em Melrose, na Escócia, a 65 quilômetros de sua casa, o segundo bebê, Hannah Rose, nasceu, às 23:40.

Keenan e seu namorado, Joe Fox, de 24 anos, estavam assistindo à final da Eurocopa 2012 quando ela entrou em trabalho de parto.

Viagem 'longa'

Ela contou que tinha acabado de voltar do hospital para um exame de rotina quando as contrações começaram rapidamente e sua bolsa d'água se rompeu.

"Tivemos que chamar um paramédico porque não íamos conseguir chegar ao hospital", disse à BBC.

O paramédico pediu que Keenan deitasse no chão de sua sala porque o primeiro bebê estava a ponto de nascer.

"Foi assustador porque não sabíamos o que ia acontecer. Quando dei por mim, ele tinha nascido."

Mas os paramédicos decidiram levar a mãe para o hospital mais próximo antes que o segundo bebê começasse a sair.

"Pareceu a viagem mais longa do mundo. O hospital fica a cerca de uma hora de Wooler e eles ficavam me dizendo 'não faça força!'", disse.

Enquanto isso, Fox e sua mãe viajavam em outra ambulância com o bebê Dylan.

O namorado de Keenan diz que previu que ela teria os filhos naquele dia.

"Foi minha culpa, eu brinquei naquela manhã que ela estava proibida de entrar em trabalho de parto enquanto a final estivesse acontecendo", disse.