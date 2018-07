Mãe de adolescente morta em voo depõe em Cumbica

Advogados da família afirmam que tiveram acesso aos depoimentos da guia da Tia Augusta Turismo Gisele Martins dos Santos, que acompanhou o grupo na viagem, e de um representante da companhia aérea Copa Airlines. Nos depoimentos, ambos teriam confirmado que ela embarcou com "claros sintomas de fraqueza e abatimento", segundo Renato Tucunduva, advogado da família.

"O inquérito policial irá apurar a responsabilidade. As demais ações que serão tomadas (pela família) dependerão do que vier a ser apurado", afirmou. O advogado disse, porém, discordar que a morte de Jacqueline tenha sido uma fatalidade. "Ela podia ter sido evitada", afirma Tucunduva.

Abalada, Maria Aparecida não quis falar com a imprensa. Segundo Magda Santos, tia da jovem, a mãe da menina precisou interromper o depoimento e continua sem condições de falar sobre o assunto. "Minha irmã não se sentiu bem por duas vezes. É difícil reviver a história e hoje, estando aqui no aeroporto, o último local onde ela viu a filha viva (antes de embarcar), as emoções são fortes."

Em nota, a Tia Augusta informou que "já prestou todos os esclarecimentos necessários à imprensa sobre o caso e que todos os procedimentos médicos foram adotados". Procurada, a Copa Airlines não respondeu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.