Mãe de aluna que fumou em aula é presa por tráfico

A SSP informa que uma professora flagrou a menina fumando dentro da sala de aula e a encaminhou para a diretoria do colégio. A vice-diretora comunicou o fato a policiais militares e depois ligou para mãe da aluna. De acordo com a Secretaria, a mulher se recusou a comparecer, afirmando que a Polícia Militar não deveria estar envolvida no caso.

Os policiais acompanharam então a menina até sua casa, no Jardim Primavera. Com a chegada dos agentes, a mulher teria apresentado nervosismo, o que fez os policiais iniciarem uma vistoria no imóvel e encontrarem o material. Levada para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) da Delegacia Seccional de São José dos Campos, a doméstica foi autuada em flagrante por posse e tráfico de substâncias entorpecentes.