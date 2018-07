Mãe de ativista presa em Moscou espera liberação

Rosângela explica que Ana Paula já teve o pedido de fazer uma ligação ao Brasil negado. Seus recados chegam até sua mãe de boca a boca. "Ela passa recados pelo advogado que está acompanhando o caso, que repassa ao consulado em Moscou, que me liga."

Apesar desse sistema restrito de troca de informações, Rosângela acredita que a filha esteja bem. "Pelas fotos dá pra ver que ela está bem fisicamente. E na cabecinha dela também, porque ela sabe o que quer e acredita no ativismo que faz", comenta orgulhosa. Quando não está viajando com o Greenpeace, o que ocorre durante três meses ao ano, Ana Paula vive com a mãe.

Segundo Rosângela, esse não é o primeiro problema sério que a filha enfrenta na sua vida de ativista. Entretanto, é o mais grave. "Ela já passou por outros momentos de aflição, mas quando eu fiquei sabendo, ela já estava solta. Ela foi detida no Caribe entre 2006 e 2007, quando participava de uma ação a favor das baleias."