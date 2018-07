Mãe de bebê achado no lixo desconhecia gravidez A mulher que deu à luz dentro do banheiro do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí (SP), e abandonou o filho em uma lixeira, disse em depoimento hoje que não sabia que estava grávida. Ela se dirigiu ao hospital procurando atendimento por causa de fortes dores abdominais. Durante o atendimento, pediu para ir ao banheiro e expeliu uma bolsa. Imaginando que a bolsa se tratasse de parte de sua menstruação, embrulhou em um papel e a colocou no lixo.