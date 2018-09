Mãe de criança agredida no Rio é indiciada por omissão A mãe da menina de 4 anos agredida supostamente pelo padrasto foi indiciada ontem e vai responder a inquérito por omissão, de acordo com a polícia. A criança foi encontrada por duas vizinhas trancada dentro de casa na terça-feira, com várias marcas de espancamento pelo corpo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O padrasto da menina, Marcos Estevão Benevides, foi preso na casa de parentes e está detido na carceragem de Araruama. Ele responderá pelo crime de tortura.