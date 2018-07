Mãe de DG chega ao protesto contra morte do filho no Rio Cerca de 150 pessoas participam da manifestação contra a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, de acordo com estatísticas da Polícia Militar. Além dos agentes estaduais, guardas municipais acompanham os manifestantes que percorrem a orla de Copacabana, na zona sul do Rio. A mãe de DG, Maria de Fátima da Silva, chegou ao protesto tocando um surdo.