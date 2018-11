Mãe de Dilma passa mal e presidente cancela reunião com ministra

Sem dar detalhes, a assessoria afirmou que Dilma Jane Rousseff, mãe da presidente, sentiu um "mal estar" e deve passar por exames.

A reunião da presidente com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, prevista para meio-dia, foi desmarcada.

A presidente deve, no entanto, participar no fim da tarde da posse do novo ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro.

Na terça-feira, Dilma viajaria a Fortaleza para anúncio de investimentos em linha de metrô. A nova data da viagem não foi anunciada.

