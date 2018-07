Mãe de Eduardo Campos faz queixa por notícia 'apócrifa'

Publicada no site "Diário Pernambucano", que diz ser "um site de notícias fake (falsas)", a notícia foi replicada nas redes sociais Facebook e Twitter, espalhando-se rapidamente e provocando reações. Muita gente acreditou no boato - antigo em Pernambuco.

A deputada também pediu ao Google a retirada de páginas contendo a notícia inverídica - no que foi atendida - e divulgou, através do Facebook, uma nota de repúdio. "O governador Eduardo Campos é meu filho e do escritor Maximiano Campos, já falecido e de saudosa e respeitável memória", afirma ela, na nota. "Trata-se de matéria inverídica e criminosa, sobre a qual já tomei as providências legais, no sentido de fazer cessar e punir policial e judicialmente tal aberração".

Ela afirma, na nota, só ter conhecido o compositor carioca na casa do seu pai, o ex-governador Miguel Arraes, em 1986, durante campanha dele ao governo, quando Eduardo tinha 21 anos. Reitera se tratarem de "alegações criminosas, que já estamos tomando as providências legais cabíveis" e pede para quem leu a matéria que circulou na internet que a tenha como "apócrifa, inverídica e criminosa, que agride a dignidade da família pernambucana".

No site Diário Pernambucano, a notícia inverídica foi substituída por uma retratação que inclui a decisão de "excluir notícias que forjam a fala inexistente de pessoas de imagem pública". "Como no caso mais recente se trata de um ícone da política e não de uma figura pública costumeiramente posta em caricaturas (como no caso de jogadores de futebol ou figuras em evidência nas redes sociais), nos retratamos com humildade e reconhecimento da desmedida cometida por nós." Por fim, convoca "o direito ao perdão, agradecendo a compreensão e a paciência de quem se sentiu ofendido conosco".

Escândalo

Intitulada "Escândalo no mundo da música e da política", a notícia falsa era assinada por "Jarbinhas D''Adelaide". O nome fictício une o nome do principal opositor de Eduardo Campos em Pernambuco, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB), e o heterônimo utilizado por Chico - Julinho da Adelaide - na década de 1970, época da ditadura, para driblar a censura às suas músicas.

A notícia dizia que Chico havia assumido a paternidade de Campos em uma entrevista exclusiva, na qual contava ter conhecido Ana em 1964, no Recife, durante uma extensa turnê no Nordeste, e com ela teria mantido um "relacionamento intenso, rápido e oculto".

Meses depois teria recebido uma carta dela falando da gravidez, mas ele, "cretinamente", ignorou. Há alguns anos, tomado do desejo de saber quem era o filho, teria ficado impactado com a "surpreendente descoberta: ele é o governador de Pernambuco". Depois de vários detalhes, encerra afirmando que o governador Eduardo Campos, que havia acabado de saber sobre a paternidade, reagiu bem-humorado imaginando que a partir de agora Chico Buarque poderia fazer mais shows no Recife e com "preços mais acessíveis".

A brincadeira poderá custar caro. A Polícia Civil identificou que o site é da cidade sertaneja de Taquaritinga do Norte. Três pessoas foram intimadas a depor.