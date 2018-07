Mãe de Eloá foi forte, diz diretora do hospital Os pais da jovem Eloá, de 15 anos, baleada após ser mantida refém por quatro dias pelo ex-namorado, estão sob efeito de medicamentos no Centro Hospitalar de Santo André. Segundo a diretora do hospital, Rosa Maria de Aguiar, a mãe da jovem, Cristina, foi muito "forte" e não precisou de sedativos. Ela disse que a mãe está com o "psicológico muito abalado" e foi medicada. O pai, Aldo, foi sedado na noite de ontem, e agora está se recuperando. O pai passou a noite em observação, por causa da pressão arterial, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A mãe teria dormido em casa e voltado ao hospital nesta manhã.