Mãe de Isabella chega ao fórum de SP para julgamento

Ela estava acompanhada da advogada Cristina Christo Leite, que também será assistente de acusação do promotor Francisco Cembranelli. Nardoni e Anna Carolina Jatobá chegaram ao local em carros separados. Os veículos que participaram do transporte deles entraram por uma base militar, localizada ao lado do prédio. Eles estão separados, cada um numa cela do prédio.

O julgamento deve durar de quatro a cinco dias. A menina morreu no dia 29 de março de 2008, quando foi atirada do 6º andar do Edifício London, onde o casal morava, na zona norte da capital paulista. Ambos alegam inocência.

Protesto

O empresário André Luís dos Santos, de 49 anos, veio de Ponte Nova, na zona da mata de Minas Gerais, de ônibus, para protestar contra o assassinato de Isabella e acompanhar o julgamento. Santos chegou no sábado à noite em São Paulo. Ele porta um crucifixo de madeira com fotos da Ana Carolina Oliveira com a filha, sorrindo, e a pergunta escrita: "Por que mataram esses sorrisos?"

Um grupo de cinco crianças, entre 7 e 12 anos, moradoras da rua de trás do Fórum de Santana, estava na frente do prédio. Em folhas de caderno, elas pediam: "Quermos justiça!" Aproximadamente 30 policiais militares fazem a segurança do prédio onde ocorrerá o julgamento.