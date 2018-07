Mãe de Isabella chora ao saber de condenação do casal Ao saber da condenação do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, a mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira, apareceu, nesta madrugada de sábado, na sacada do prédio onde os pais dela moram, no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo.