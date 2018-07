Mãe de Isabella depõe hoje no Fórum de Santana Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabella, de 5 anos, assassinada em 29 de março, vai depor hoje à Justiça de São Paulo. Ela é uma das dez testemunhas de acusação que serão ouvidas no Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista. Ontem, o juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, ouviu outras oito pessoas. O pai e a madrasta da menina, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, são acusados pelo crime. A audiência está marcada para 13h30. Também depõem hoje os avós maternos de Isabella, Rosa Maria Cunha de Oliveira e José Arcanjo de Oliveira. Participarão da audiência o promotor Francisco Cembranelli, a assistente de acusação Cristina Christo Leite e os três advogados de defesa do casal Nardoni. Alexandre e Anna Carolina acompanharão as audiências, desde que cada testemunha concorde com a presença deles na sala. O casal chegou ao fórum por volta das 11 horas, em veículos da Secretaria de Administração Penitenciária, com escolta da Polícia Militar, e aguardava o início da sessão na carceragem do prédio. Eles estão detidos preventivamente desde o dia 8, sob acusação de homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Ontem, a perita do Instituto de Criminalística Rosângela Monteiro, que chefiou a perícia no caso, afirmou ao juiz ter convicção de que o sangue encontrado no carro de Alexandre era de Isabella. A delegada assistente do 9º Distrito Policial, Renata Pontes, que comandou o inquérito, negou ter pressionado o casal a confessar o crime, como eles haviam apontado à Justiça.