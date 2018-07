Mãe de Isabella sofre de estresse pós-traumático O terapeuta de Ana Carolina Oliveira, José Milton Kotzent, disse que a mãe de Isabella está abatida e triste e pediu ao juiz Maurício Fossen para conversar com a paciente. Ana prestou na última segunda-feira depoimento no julgamento da morte de sua filha. Desde então, está retida no Fórum de Santana. Ela fica isolada em uma sala do Fórum, sem acesso a televisão ou jornais.