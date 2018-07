Mãe de Jackson pede guarda permanente dos filhos do cantor

A mãe de Michael Jackson, Katherine, apresentou à Justiça americana um pedido para que passe a ter a guarda permanente dos três filhos do cantor, de acordo com documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira.

Uma audiência sobre o pedido deve ocorrer em um tribunal da cidade de Los Angeles no dia 3 de agosto. A Justiça da cidade concedeu a Katherine a tutela temporária das crianças – Michael Joseph Jackson Jr. conhecido como Prince Michael, de 12 anos, Paris Michael Katherine Jackson, de 11 anos, e Prince Michael 2º, de sete anos.

Além solicitar a guarda dos netos, a mãe do cantor também teria entrado com pedido para assumir o patrimônio das crianças, de valor ainda desconhecido. Segundo os documentos judiciais, as crianças já estão sob os cuidados de Katherine Jackson.

O advogado da família, Londell McMillan, afirmou que não crê "que alguém vá pensar que existe uma pessoa melhor" que Katherine para obter a guarda das crianças.

McMillan afirmou também que a família Jackson ainda não foi contatada pela mãe biológica dos dois filhos mais velhos, Deborah Rowe. O filho mais novo de Michael Jackson nasceu de uma mulher cuja identidade nunca foi revelada.

Michael Jackson, conhecido como o rei do pop, morreu repentinamente na semana passada após uma parada cardíaca.

Paradeiro desconhecido

Os documentos da Justiça declaram que o paradeiro de Deborah Rowe é desconhecido e não identificam a mãe de e Prince Michael 2º.

Os documentos também declaram que a razão para que Katherine tenha conseguido a tutela temporária das crianças é que "eles (os filhos de Michael Jackson) têm uma relação já estabelecida com a avó paterna e estão confortáveis sob os cuidados dela".

"O único pensamento da senhorita Rowe neste momento é sobre a perda devastadora que a família Jackson sofreu", afirmou no sábado Marta Almli, advogada da ex-esposa de Jackson, por meio de uma nota.

"A senhorita Rowe pede que a família de Michael, e particularmente os filhos, sejam poupados de especulações prejudiciais e sensacionalistas e que eles possam se despedir de seu ente querido em paz", acrescentou.

Rowe se casou com Michael Jackson em 1996 e entrou com pedido de divórcio em 1999. Ela abriu mão da guarda dos filhos, mas tentou conseguir a custódia uma vez, em 2003.

Em 2006, o cantor e Rowe entraram em um acordo, mas os termos nunca foram revelados.